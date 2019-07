wiadomości oprac. Krzysztof Janoś 59 minut temu

500+ jak ciepłe bułeczki. Polacy złożyli milion wniosków. Są pierwsze decyzje o wypłacie

Do 8.30 we wtorek wpłynęło już ok. milion wniosków na rządowe programy socjalne. Okręt flagowy 500+ zgarnął z tego aż 660 tys. Drogą elektroniczną można strać się o te pieniądze dopiero od poniedziałku.

Podziel się Dodaj komentarz