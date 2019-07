500+ na pierwsze dziecko. Pękła bariera miliona wniosków

- To jest inwestycja w rodzinę. Nawet jeśli ktoś tych pieniędzy nie potrzebuje, to na pewno je dobrze spożytkuje. Np. wysyłając na korepetycje czy dodatkowe zajęcia z języka. Nie mamy żadnych niepokojących danych, z których wynikałoby, że rodzice źle wydają pieniądze z " 500 plus " - mówiła w TVPInfo minister Borys-Szopa.

Minister już we wtorek podkreślała, że bariera miliona wniosków może zostać przekroczona już drugiego dnia lipca. I tak się stało. We wtorek późnym wieczorem minister Borys-Szopa poinformowała na Twitterze, że bariera została przekroczona.

Szacuje się, że po rozszerzeniu programu na pierwsze dziecko i usunięciu kryterium dochodowego, ze świadczenia "500 plus" skorzysta ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej, niż do tej pory