500+ także dla wychowanków domów dziecka. Placówki składają wnioski

Na to, by złożyć wnioski, placówki mają czas do końca lipca. Jeśli się spóźnią, nie dostaną świadczenia za lipiec.

Szacuje się, że po rozszerzeniu programu na pierwsze dziecko i usunięciu kryterium dochodowego, ze świadczenia "500 plus" skorzysta ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej, niż do tej pory.