Adam Bodnar potwierdza informacje money.pl. "Rozmawiam z Kancelarią Prezydenta"

Jak ustalił money.pl, Adam Bodnar prowadzi zakulisowe rozmowy z Pałacem Prezydenckim ws. nowej ustawy o KRS. Informowaliśmy, że możliwe są pewne ustępstwa względem tzw. neosędziów – tak, by Andrzej Duda nie zawetował nowych przepisów.

Bodnar potwierdza: negocjuje z obozem prezydenta

O tę kwestię w "Faktach po faktach" był pytany minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny. Potwierdził on, że takie rozmowy się toczą.

Stwierdził zarazem, że jest to "ostatni etap, kiedy można jeszcze coś z panem prezydentem skonsultować i nie narazić się na ryzyko weta". Nowelizacja znajduje się bowiem obecnie w Senacie . Już tylko senatorowie mogą do niej zgłosić poprawki (w tym sam Adam Bodnar, który ma mandat senatora). Etap prac w Sejmie nad tą ustawą już się zakończył.

Adam Bodnar "dogada" z prezydentem nowelę o KRS?

Jak ustalił money.pl, jeden z wariantów ewentualnego porozumienia dotyczy tego by, zamiast odwoływać się do tego, czy dany sędzia pochodzi z nadania starej, czy obecnej KRS, odwoływać się raczej do ich stażu orzeczniczego (nie wiadomo, jak długiego, ale nasi rozmówcy mówią przykładowo o pięciu lub siedmiu latach).