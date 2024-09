Administracja Bidena i Harris ogłasza "koniec rozdziału inflacji"

dane 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dzisiejsze dane CPI ze Stanów Zjednoczonych. Szanse na obniżkę o 50 pb we wrześniu zmalały do 8% z 34% przed danymi. Inflacja bazowa w ujęciu miesięcznym wzrosła do 0,3%, a w ujęciu rocznym odczyt 3,2% nadal jest znacznie powyżej celu Fed na poziomie 2,0%. Wniosek jest prosty - walka z inflacją nie jest zakończona.