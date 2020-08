Afera GetBack. Były prezes stara się o status świadka koronnego

Akt oskarżenia ma trafić do sądu do końca roku – powiedziała dziennikarzom „DGP” osoba znająca szczegóły śledztwa. Obok byłego prezesa spółki na ławie oskarżonych usiądzie co najmniej kilkanaście osób, prokuratura jednak nie chce ujawnić, które wątki afery w pierwszej kolejności będą oceniane przez sąd.