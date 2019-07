Afera Huawei. Piotr D. wychodzi na wolność, wpłacił 120 tys. zł

Piotr D. został zatrzymany w styczniu tego roku. To były oficer ABW, później pracował w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, a następnie w Orange. Agenci ABW zatrzymali go wraz z Chińczykiem Weijingiem W. pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin. Choć nie był on formalnie związany z Huaweiem, to łączy się go z tą ogólnoświatową aferą. Według ustaleń RMF FM miał on przekazać Chińczykom informacje na temat budowanego przez polskich naukowców tajnego projektu dotyczącego bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. "Nie była to kompletna wiedza na temat badań, ale i tak bardzo istotna dla Chińczyków" - podała stacja.