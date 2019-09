Afera Mariana Banasia. Byli ministrowie piszą list do władz: "wymaga to pilnego wyjaśnienia"

List byłych ministrów finansów skierowano do prezydenta Andrzeja Dudy, marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz do premiera Mateusza Morawieckiego. Pod pismem podpisali się byli ministrowie finansów: Leszek Balcerowicz, Jarosław Bauc, Marek Belka, Marek Borowski, Mirosław Gronicki, Andrzej Olechowski, Jacek Rostowski i Mateusz Szczurek.

"Ujawnione w ostatnich dniach przez stację TVN szokujące informacje o Marianie Banasiu, byłym Ministrze Finansów i byłym szefie Krajowej Administracji Skarbowej są wysoce niepokojące i wymagają natychmiastowych działań. Przedstawione w mediach relacje biznesowe byłego Ministra Finansów ze światem przestępczym podważają moralną podstawę zaufania obywateli do administracji skarbowej. Jak podatnicy (krajowi i zagraniczni) mieliby ufać polskie mu aparat owi skarbowe mu i uważać go za rzetelny kiedy związki jego byłego szefa z przestępcami pozostają niewyjaśnione Pracownicy administracji skarbowej nie mogą być pewni uczciwości decyzji swoich przełożonych, kiedy w sprawie ich byłego przełożonego pojawiają się tak poważ ne wątpliwości" - czytamy w liście przesłanym do redakcji money.pl.