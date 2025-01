BIRCS nabiera masy.

Nigeria została oficjalnie uznana za kraj partnerski BRICS, dołączając do takich państw jak Białoruś, Kuba i Uzbekistan - wylicza "Kommiersant". Partnerstwo nie jest równoznaczne z pełnym członkostwem, ale stanowi obowiązkowy krok w tym kierunku. To umożliwia Nigerii udział w działaniach grupy, nawet jeśli formalne kryteria nie są całkowicie spełnione.

Nigeria, będąca najludniejszym krajem Afryki i szóstym na świecie, aktywnie wzmacnia współpracę z krajami Globalnego Południa. Wspólne interesy z innymi członkami BRICS przyczyniły się do jej dołączenia do tego grona. Nigeria jest dziewiątym krajem, który uzyskał status partnera BRICS, dołączając do takich państw jak Białoruś, Boliwia, Kazachstan, Kuba, Malezja, Tajlandia, Uganda i Uzbekistan.