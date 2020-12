Amber Gold. Do gdańskiego sądu wpłynęła apelacja

Zobacz: Wyrok za Amber Gold. "Niestety nadal chciwość czasami wygrywa"

Gdański Sąd Apelacyjny nie ma warunków, by przechowywać wszystkie materiały zgromadzone w sprawie. Organiak wytłumaczyła, że do sądu wpłynęło około 1 tys. tomów. Pozostałe 15 tys. załączników do akt pozostanie w sądzie okręgowym do czasu rozpoznania apelacji. Stwierdziła również, że na dziś nie da się określić, kiedy ruszy proces. Sędziowie najpierw muszą mieć czas, aby zapoznać się z aktami.