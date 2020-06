Andrzej Duda w Policach: "inwestujemy w nowoczesną chemię"

Inwestycja jest warta ponad 7 mld złotych. Jak mówił prezydent, to ogromna inwestycja, na światowym poziomie.

- To 400 miejsc pracy, które powstaną po zakończeniu inwestycji i pewnie 3 razy tyle stanowisk, które powstaną wokół tej inwestycji i to jest ogromny powód do dumy - powiedział Andrzej Duda.