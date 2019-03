Apetyt na energię elektryczną rośnie. Nie nadążamy z produkcją

Światowe zużycie energii w 2018 r. wzrosło prawie dwukrotnie szybciej niż średnie tempo zanotowane od 2010 r. - podała Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) w opracowaniu "Global Energy & CO2 Status Report". W dwucyfrowym tempie rosła produkcja energii z wiatru i słońca, ale to paliwa kopalne zaspokoiły w większości rosnący popyt. To też przełożyło się na wyższe emisje szkodliwego dla klimatu dwutlenku węgla.

Zapotrzebowanie na energię ogółem na całym świecie wzrosło w ubiegłym roku o 2,3 proc., a na energię elektryczną prawie dwukrotnie więcej - o 4 proc. (o 900 TWh). To najszybsze tempo od 2010 r. Dodatkowy popyt na prąd pokryły w ubiegłym roku w większości OZE i energia jądrowa. IEA ocenia elektryczność jako "paliwo przyszłości". Teraz wykorzystanie prądu przekracza 23 tys. TWh, co odpowiada za jedną piątą końcowego zużycia energii na świecie.

Paliwem, które najbardziej zyskało w ubiegłym roku na światowym rynku energii okazał się gaz ziemny - zaspokoił 45 proc. dodatkowego popytu. W 2018 r. wykorzystanie gazu wzrosło o 170 mld m sześc. (4,6 proc.). Było to spowodowane większymi potrzebami energetycznymi, np. do ogrzewania domów, a także wypieraniem węgla. Przechodzenie z węgla na gaz szczególnie silnie uwidoczniło się w Stanach Zjednoczonych, także Chiny mocniej stawiają na gaz. Te dwa państwa odpowiadają za 70 proc. całego przyrostu na rynku gazowym - podała IEA.

Globalny popyt na węgiel wzrósł drugi rok z rzędu - w 2018 r. o 0,7 proc. To znacznie mniej od średniej wynoszącej 4,5 proc. zanotowanej w pierwszej dekadzie tego stulecia. Udział węgla spada powoli. Nadal pozostaje on największym źródłem energii elektrycznej i drugim co do wielkości źródłem energii pierwotnej na świecie. Widać duże różnice regionalne w wykorzystaniu czarnego złota. Wzrosty jego wykorzystania nastąpiły w ubiegłym roku w państwach azjatyckich - Chinach (1 proc.), Indiach (5 proc.), Wietnamie, Indonezji, Filipinach i Malezji.