Aresztowanie Piotra Osieckiego. Polska Rada Biznesu: został pozbawiony wolności bezprawnie

"Lektura obu dokumentów wskazuje na to, że Piotr Osiecki przebywa w areszcie nie tylko bezpodstawnie, ale został również pozbawiony wolności bezprawnie" pisze zarząd Polskiej Rady Biznesu.

"Domagamy się natychmiastowego uwolnienia Piotra Osieckiego i pociągnięcia do najsurowszej odpowiedzialności przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy zawinili jego uwięzieniem" - kończy swój komunikat PRB.

Takie same argumenty przedstawia obrończyni biznesmena. - Od 10 dni Piotr Osiecki przebywa bezprawnie w areszcie - mówi money.pl mecenas Katarzyna Szwarc, która reprezentuje byłego szefa Altus TFI. I wykłada na stół opinię prawną, wniosek o natychmiastowe wypuszczenie oraz skrócone "dowody na bezprawność aresztowania".

- Sąd powinien niezwłocznie zająć się naszym wnioskiem i niezwłocznie wypuścić z aresztu Piotra Osieckiego. Jeżeli tak się nie stanie, to efekt może być tylko jeden: w Polsce nie ma już państwa prawa - przekonuje Szwarc. - To sytuacja bez precedensu w polskiej historii - dodaje.

Prokuratura Regionalna w Warszawie nie komentuje zastrzeżeń obrony Piotra Osieckiego. Rzecznik prokuratury nie odbierała telefonu w ciągu dnia, numer był niedostępny. Zwróciliśmy się do Prokuratury z serią pytań i prośbą o komentarz. Gdy go otrzymamy, natychmiast go opublikujemy. Poprosiliśmy również o informacje, jakie czynności zostały wykonane w ciągu ostatnich 10 dni w sprawie Osieckiego.