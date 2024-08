Armia USA żąda od Dwayne'a "The Rock" Johnsona zwrotu milionów dolarów. Fiasko ważnej kampanii

Jak informuje magazyn Fortune, amerykańska armia podpisała w tym roku umowę o wartości 11 milionów dolarów z United Football League (UFL) , ligą futbolową, której współwłaścicielem jest Dwayne "The Rock" Johnson, słynny aktor. Celem współpracy miało być zwiększenie rekrutacji do wojska, które od 2013 roku zmaga się z poważnym kryzysem - liczba rekrutów płci męskiej spadła o 35 proc.

Dwayne "The Rock" Johnson może mieć kłopot

Megan Sweeney, była starsza doradczyni ds. komunikacji w Departamencie Obrony USA, w rozmowie z Fortune, w całej sprawie mogło dojść do nieporozumienia. "Podczas gdy armia mogła sądzić, że podpisując umowę "dostaje" słynnego The Rocka, w rzeczywistości otrzymała głównie partnerstwo z ligą futbolu mniejszej rangi. The Rock jest inwestorem UFL, ale to nie jest tak, że pojawia się przy bocznej linii każdego meczu. Armia ocenia więc, że zapłaciła hollywoodzkie pieniądze za ekspozycję na poziomie niższej ligi sportowej" - stwierdziła.