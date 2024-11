Australia przyspiesza zmiany. Wellington zaciąga zielony hamulec

Nowa Zelandia zaciąga zielony hamulec

Nowa Zelandia, z kolei, zmienia swoje podejście do polityki klimatycznej, co może wpłynąć na jej odbiór na arenie międzynarodowej. Nathan Cooper z University of Waikato zauważa, że kraj stawia na adaptację zamiast redukcji emisji, co może być ryzykowne. W Azerbejdżanie kluczowym tematem będzie nowy cel finansowy na rzecz klimatu po 2025 r. - podsumowuje CNBCNews.