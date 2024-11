Będzie nakaz dla właścicieli nowych mieszkań. Jest rozporządzenie

zgłoś do moderacji

Ciekawe za ile ta czujka ? Mieszkam w kraju , gdzie to jest obowiązkowe od lat - koszt czujki to w przybliżeniu cena paczki papierosów . Trwałość min 5 lat .Kiedyś była obowiązkowa gaśnica /dziś zależy to od zarządzenia wspólnoty /. W moim mieszkaniu jest wąż p.pożarowy / pod zlewozmywakiem czerwony boks o wym. 30cm / 25 cm/6cm .Koszt takiego wyposażenia również symboliczny.