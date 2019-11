Będzie trudniej o zasiłek na L4

Rząd przymierza się do wprowadzenia tzw. okresu oczekiwania na prawo do zasiłku macierzyńskiego i zdrowotnego. Obecnie takie prawo przysługuje pracownikom, którzy przepracowali minimum 30 dni.

Po zmianie, prawo do zasiłku nabędą ci, którzy przepracowali na etacie przynajmniej 90 dni.

Trudniej będą mieli przedsiębiorcy, którzy na prawo do zasiłku będą musieli czekać aż pół roku. To oznacza, że jeśli przedsiębiorca zachoruje przed upływem 180 dni od rozpoczęcia opłacania składek to nie tylko nie dostanie zasiłku, ale też zapłaci składkę za czas choroby.