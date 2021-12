Bezrobocie niższe niż przed pandemią. GUS opublikował dane za listopad

Bezrobocie w szczegółach

Brakuje już niewiele do najlepszych wyników z 2019 roku, gdy bezrobocie spadło do 5 proc.

Średnie bezrobocie w Polsce to 5,4 proc., ale w zależności od regionu sytuacja na rynku pracy jest wciąż mocno zróżnicowana. W części województw wygląda to dużo gorzej. Wyniki w regionach wahają się w granicach od 3,1 proc. w wielkopolskim do 8,5 proc. w warmińsko-mazurskim.