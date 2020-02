Bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu. W styczniu wyniosło 5,5 procent

To oznacza pogorszenie sytuacji na rynku pracy i to już trzeci miesiąc z rzędu. A jeszcze w październiku było na poziomie 5 proc. i można było oczekiwać zejścia poniżej tej granicy. Byłby to nowy rekord.

Czy to powód do bicia na alarm? Jest to jakiś sygnał ostrzegawczy, ale warto zauważyć, że bezrobocie podlega sezonowości. W miesiącach zimowych, na przełomie roku często rośnie. Tak było rok temu, gdy stopa bezrobocia skoczyła z 5,8 do 6,1 proc. i dwa lata temu - z 6,6 do 6,8 proc.