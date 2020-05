Bezrobocie w USA już dwucyfrowe. W kwietniu skoczyło ponad trzykrotnie

Fala zwolnień przetoczyła się przez amerykański rynek pracy. Już w marcu pisaliśmy o wyraźnym wzroście bezrobocia z 3,5 do 4,4 proc. To jednak nic przy tym, co wydarzyło się w kwietniu. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym zmniejszyło się o 22,5 mln, co przełożyło się na skok bezrobocia do 14,7 proc.