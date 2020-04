Wzrost bezrobocia w USA przeszedł najśmielsze oczekiwania. Statystyki najgorsze od lat

Stany Zjednoczone stały się kolejnym epicentrum epidemii koronawirusa. W ciągu minionej doby grubo ponad tysiąc osób w USA zmarło. Takich tragicznych statystyk do tej pory nie było w żadnym kraju.

Koronawirus zabija Amerykanów i tamtejszy rynek pracy. Opublikowane właśnie oficjalne dane pokazują, że w marcu bezrobocie w USA wzrosło z 3,5 do 4,4 proc. To najwyższy poziom od prawie 3 lat.

Szok jest tym większy, że prognozy ekonomistów zakładały znacznie mniejszy wzrost bezrobocia - do 3,8 proc. Przyrost osób bez pracy okazał się być więc trzykrotnie większy.

A trzeba podkreślić, że to dopiero początek wzrostowego trendu. Po kryzysie sprzed dekady bezrobocie w Stanach sięgało prawie 10 proc. Teraz może być podobnie, a niektórzy kreślą nawet dużo gorsze scenariusze.

Koronawirus to wzrost bezrobocia. Przedstawiciel pracodawców kreśli smutną wizję

Tu również ekonomiści łapią się za głowy, bo dopiero do średnio prognozowali zmniejszenie zatrudnienia o około 165 tys. Ostateczny wynik jest więc kilkukrotnie większy.

Ujemna zmiana zatrudnienia w amerykańskich statystykach pojawiła się raz na początku 2019 roku i to na minimalnym poziomie. Wcześniej taka sytuacja zdarzyła się w kryzysowych latach 2008-2010.

- Jak do tej pory największy miesięczny spadek zatrudnienia o blisko 2 miliony osób odnotowany był w 1945 roku. Dane o zasiłkach bezrobotnych pokazują, że rekord ten z łatwością zostanie pobity, ale za miesiąc - ocenia Przemysław Kwiecień, ekonomista Domu Maklerskiego XTB.

Ekspert przypomina, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni wnioski o zasiłek dla bezrobotnych złożyło blisko 10 mln Amerykanów. To 3 proc. całej amerykańskiej populacji oraz ponad 6 proc. zatrudnionych na koniec lutego. Tym samym, co piętnasta osoba już straciła pracę.

Podkreśla, że do marca można było zauważyć w USA bardzo wysokie wskaźniki optymizmu konsumentów, co oznacza, że Amerykanie są kompletnie nieprzygotowani na ten szok i ich reakcje będą bardzo gwałtowne, co dodatkowo utrudni ożywienie.