Błąd w oświadczeniu majątkowym szefa KRS. Brakuje 100 tys. złotych

W rubryce dodatkowych dochodów przewodniczący Krajowej Rady Sądowniczej wpisał, że ich nie uzyskuje. Oznaczałoby to, że funkcję przewodniczącego KRS sędzia sprawuje nieodpłatnie.

"Przewodniczący neoKRS Leszek Mazur rozumie na czym polega działalność społeczna. Nie bierze za to pieniędzy" - napisał na Twitterze sędzia Bartłomiej Starosta z Forum Współpracy Sędziów.

- Temat jest prozaiczny, po prostu zapomniałem wpisać dochody z KRS do oświadczenia majątkowego - otwarcie przyznał w rozmowie z Onetem Leszek Mazur. - Trochę może bezrefleksyjnie wpisałem, że nie uzyskałem dochodów. A te przecież były, w kwocie od 80 do 100 tys. zł. Dlatego zamierzam złożyć korektę do oświadczenia majątkowego - dodał.