Bochniarz: "Zagrożenie ze strony Rosji zintegruje środowisko"

– Myślę, że rzeczywiście jest tam ekipa, i po stronie ministerstwa gospodarki, i banku centralnego, i gospodarki, która myśli wspólnie o tym, w którym kierunku Ukraina powinna pójść – powiedziała w programie "Money. To się Liczy" dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca rady głównej konfederacji Lewiatan, komentując wywiad, jakiego dzielił money.pl prezes ukraińskiego banku centralnego Kyryło Szewczenko. – To zagrożenie ze strony Rosji jeszcze bardziej zintegruje środowisko. Wracając na nasze podwórko, nie możemy tego samego powiedzieć o Polsce. My mamy wielogłos, co na czas takiego zagrożenia nie jest dobra strategia – dodała.