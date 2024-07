Bon energetyczny. Jest wzór wniosku

Bon energetyczny. Na taką pomoc można liczyć

Dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną przewidziano wsparcie zwiększone o 100 proc . Stawki bonu wyniosą w tym wypadku: 600 zł dla jednoosobowego gospodarstwa, 800 zł dla 2-3 osobowego, 1000 zł d la 4-5 osobowego i 1200 zł dla co najmniej 6-osobowego.

Bon energetyczny. Wzór wniosku

Wnioski o wypłatę bonów energetycznych trzeba będzie składać do gmin - odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.