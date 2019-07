Bramki w górę na autostradach. Lepiej nie drażnić wyborców

Kierowcy i pasażerowie to też wyborcy, a rozdrażnieni staniem w korkach na płatnych autostradach mogą pamiętać o tym nawet do jesiennych wyborów. By tego uniknąć, rząd - tak jak poprzednicy - podnosi bramki, mimo że generuje to milionowe straty - pisze "Rzeczpospolita".

