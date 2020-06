Brexit bez umowy gorszy dla Londynu niż dla Brukseli. Unijny negocjator ostrzega

Wielka Brytania formalnie wyszła z Unii Europejskiej z końcem stycznia tego roku, ale w praktyce jeszcze do końca grudnia niewiele się zmieni. Londyn obowiązują bowiem tak zwany okres przejściowy, nadal w mocy są na przykład przepisy o wspólnym rynku.

To, jak będą wyglądały relacje na linii UE-Wielka Brytania od przyszłego roku, trzeba jeszcze ustalić. I tu pojawia się problem, bo rozmowy nie idą do przodu. W lipcu ma dojść do zintensyfikowania negocjacji, ale ich powodzenie trudno oszacować. - Wierzę, że umowa jest nadal możliwa - zapewnił w środę Barnier.