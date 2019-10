Brexit. Polska gospodarka odczuje mocno jego skutki

Twardy brexit (czyli wyjście Wielkiej Brytanii bez umowy) zmniejszy wskaźniki PKB Polski o 0,24 proc. (ok. 5 mld złotych) – wynika z wyliczeń opublikowanych w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego, na które powołuje się portal wiadomoscihandlowe.pl.

Eksperci są pewni, że brexit zmniejszy liczbę miejsc pracy w Polsce. To, ile osób straci zatrudnienie zależne jest od tego, czy Wielkiej Brytanii uda się opuścić UE z umową. Jeśli tak, liczba miejsc pracy obniży się o ok. 20 tys. (0,13 proc.). W tym drugim scenariuszu wynik ten będzie o 15 tys. większy.

Wyjście Wielkiej Brytanii dotknie również Polaków mieszkających na Wyspach. Już teraz powinni zgłaszać się po status rezydenta , jeżeli chcą pozostać w Królestwie po 2021 roku. Zagwarantuje im to podjęcie legalnej pracy, ale także m.in. dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, czy możliwość wynajęcia mieszkania.

Do końca września 2019 roku obywatele UE złożyli niemal 1,8 mln wniosków – 1/5 z nich jest podpisana przez Polaków. Jednak złożyło go zaledwie ok. 38 proc. naszych rodaków mieszkających Wyspach.