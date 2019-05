Brexit wraca na języki. May zapowiada rezygnację, funt traci

Rozmowa nie należała do najnliszych, dotyczyła najbliższej przyszłości May i utrzymania przez nią stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Na początku czerwca Izba Gmin ponownie zajmie się umową wypracowaną pomiędzy Brukselą a Londynem, która ma określić warunki rozwodu Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską.

May po ostatnie próbie przeforsowania umowy ma ustąpić ze stanowiska. Czysto teoretycznie brytyjska premier do końca roku nie musi się martwić o stołek, dzięki temu, że obroniła stanowisko po uzyskaniu wotum zaufania. Jednak członkowie Partii Konserwatywnej wyraźnie tracą cierpliwość i chcą zmiany premiera.

Naciski na May to nie tylko efekt brexitu. Konserwatyści chcą, by jeszcze tego lata opuściła 10 Downing Street ze względu na słaby wynik ich partii w ostatnich wyborach lokalnych w Anglii. W partii mówi się też, że jest to "niewyobrażalne", by brytyjska premier utrzymała stanowisko, jeśli brexitowa umowa zostanie odrzucona po raz czwarty.