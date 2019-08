Brytyjczycy mają dość niepewności. Chcą wyjścia z UE, choćby bez umowy

Boris Johnson, który 24 lipca zastąpił Theresę May na stanowisku szefa rządu, zapowiedział, że doprowadzi do brexitu w wyznaczonym terminie, czyli do 31 października, niezależnie od tego, czy do tego czasu uda mu się renegocjować porozumienie o wyjściu z UE. Premier nie wyklucza bezumownego wyjścia z UE - informuje Polska Agencja Prasowa.