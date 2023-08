Brytyjski problem mieszkaniowy. Ceny szukają dna, ale chętnych brak

W lipcu ceny nieruchomości spadły rok do roku o 3,8 proc. Jest to największy spadek od czasu kryzysu finansowego w 2009 roku. Obecnie średnia cena domu w Wielkiej Brytanii to niemal 261 tys. funtów (1,34 mln zł), tj. około 13 tys. funtów mniej niż w sierpniu zeszłego roku.