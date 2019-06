Budowa obwodnicy Częstochowy wzdłuż A1. Resort sypnie kasą?

Będzie wniosek o dofinansowanie budowy autostrady A1 kwotą co najmniej 150 milionów złotych - ustaliło RMF FM. To pokłosie zerwanych kontraktów z konsorcjum firm z Salini Polska w roli lidera. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wielokrotnie wzywała generalnego wykonawcę do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, to się jednak nie stało. Salini domagała się więcej pieniędzy, powołując się na wzrost cen i kosztów pracy.