Budżet już się nie spina. Kasa państwa po lipcu prawie 5 mld zł na minusie

O ile ze wzrostu przychodów minister finansów Marian Banaś może się cieszyć, o tyle wzrost wydatków był na tyle znaczący, że deficyt budżetu wzrósł do 4,8 mld zł i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jest wyższy o niemal 4 mld zł. Przyczyna? Jak przyznaje samo ministerstwo, zwiększona dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynikająca z wypłaty tzw. 13 emerytury.

Co ciekawe, choć wydatki budżetu były wyższe od ubiegłorocznych, m.in. ze względu na opisaną już 13. emeryturę czy wypłaty dla samorządów, to pozytywnie wpłynęło na tę pozycję obniżenie kosztu obsługi skarbu państwa o 5,7 mld zł w stosunku do roku poprzedniego. To jednak jedynie efekt "rozkładu płatności w ciągu roku".