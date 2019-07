Budżet więcej nie dźwignie. Wiceminister finansów: "Nie ma miejsca na dodatkowe wydatki"

Jak dodał, jeśli pojawiłyby się dodatkowe środki, to powstałaby okazja do dodatkowych wydatków. - Ale nie ma obecnie planów, by poszukiwać nowych dochodów, ponieważ obecne są absolutnie wystarczające i nie mają negatywnych konsekwencji dla obywateli - powiedział Leszek Skiba. Z założeń do przyszłorocznego budżetu, wstępna kwota wydatków na 2020 r. sięga 901 mld zł, co stanowi 38 proc. PKB i jest wyższa o 6,3 proc. niż w 2019 r.