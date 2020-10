Bundeswehra i RKI na pomoc niemieckim metropoliom

Nowe podatki. Ekspert ocenia, jakie jest ryzyko, że się pojawią

Władze metropolii powinny też tak odciążyć urzędy ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego, by ich pracownicy mogli kontrolować przestrzeganie obostrzeń. Władze federalne i landowe mają też zastanowić się w najbliższym czasie, w jaki sposób może pomóc w opanowaniu sytuacji policja federalna i krajowa.

Rozwój sytuacji w aglomeracjach pokazuje, „czy panujemy nad pandemią, czy wymyka się nam spod kontroli”, powiedziała Merkel po konferencji. „Lato minęło dobrze, ale aktualna sytuacja budzi ogromne obawy”, przyznała kanclerz. Obecne i nadchodzące dni i tygodnie będą decydujące dla sytuacji zimą. Celem musi być utrzymanie liczby zakażonych na takim poziomie, by mogła być wykryta możliwie każda infekcja i ostrzeżona każda osoba, z którą zarażona osoba miała kontakt.

Kanclerz apelowała do społeczeństwa o zrozumienie dla wprowadzanych, radykalnych kroków, takich jak godzina policyjna czy zakaz sprzedaży alkoholu, które znowu szczególnie mocno dotkną branżę gastronomiczną. Priorytetowym celem jest jednak zapobieżenie sytuacji z wiosny br., kiedy życie publiczne zostało niemal całkowicie zamrożone. „Naszym celem jest utrzymanie w takim stopniu, w jakim jest to możliwe normalnego życia, zarówno publicznego, jak i prywatnego”, powiedziała Merkel. Podkreśliła, że „priorytetowe są dla niej dzieci i młodzież, i ich kształcenie”.

Przyjęty w piątek ośmiopunktowy plan działania ma pomóc w uniknięciu ponownego zamrożenia życia publicznego, powiedział po konferencji Burkhard Jung, nadburmistrz Lipska i przewodniczący Związku Niemieckich Miast i Gmin. Jak podkreślił: „Koniecznie chcemy zapobiec, by dzieci nie mogły chodzić do szkół i przedszkoli. Chcemy zrobić wszystko, by nie był hamowany rozwój gospodarczy”.