Bunt przedsiębiorców. Wracają do działalności lub składają pozwy. "To nie bunt. Za ich straty odpowiada Skarb Państwa"

Bunt przedsiębiorców. Kolejni właściciele zapowiadają powrót do działalności - mimo rządowego zakazu. - Przedsiębiorcy się nie buntują. Próbowali rozmawiać z rządem, ale to jest działanie niemożliwe. Już w maju złożyliśmy wnioski do Ministerstwa Zdrowia i Rady Ministrów, by podjąć rozmowy w sprawie odszkodowań za straty przedsiębiorców. Ministerstwo nie podjęło żadnej inicjatywy - powiedział w programie "Newsroom" adwokat Jacek Dubois. - Pozwy do sądów są następstwem działań rządu, które naruszają prawo oraz działań, które polegają na unikaniu obywateli. Wystąpiliśmy z pierwszym pozwem zbiorowym o ustalenie, by sąd ustalił, że w skutek naruszenia konstytucji i swobody gospodarczej przedsiębiorcom należą się odszkodowania. Jeżeli uda się przesądzić zasadę, każdy z tych przedsiębiorców indywidualnie będzie ustalał żądaną wysokość odszkodowania - dodał.