Buty z ananasa już są, będą ze skórek od jabłek. Polska marka produkuje "wegańskie obuwie"

Bohema Clothing produkuje " wegańskie obuwie". Do tej pory firma używała do produkcji m.in. liści ananasa i jako pierwsza w Polsce wprowadziła materiał wytwarzany z opuncji.

– Jesteśmy w fazie testów skóry z jabłek, niestety nie jest to skóra z polskich jabłek, ponieważ materiał taki nie jest jeszcze dostępny. Mam jednak nadzieję, że kiedyś się to zmieni i tę skórę, którą teraz testujemy, zastąpimy skórą z polskich jabłek – mówi Wiertel.

- Wszystkie nasze buty produkowane są na Podkarpaciu w rodzinnym, małym zakładzie produkcyjnym, pod okiem taty i mamy, którzy z wykształcenia są szewcami. To daje nam duże pole do podpisu, bo mamy konstruktora, szwaczkę i szewca, którzy wspierają nas na każdym etapie produkcji. Po tym jak wyprodukujemy już prototyp buta, testujemy go na różnych nogach, w różnych okolicznościach. I tak po kilku próbach, tygodniach, miesiącach, but pojawia się na półce – mówi Sebastian Szypuła, założyciel i projektant Bohema Clothing, cytowany przez "Puls Biznesu".