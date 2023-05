Bycie influencerem i chrześcijaninem. Watykan zabiera głos w sprawie

Chrześcijanin może być influencerem — podkreślono to w opublikowanym w poniedziałek dokumencie watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji. Watykan przyznał zarazem, że zaniepokojenie budzi komunikowanie, które dzieli, a pochodzi od liderów w Kościele.

Watykan o influencerach mikro i marko

Watykan zwraca uwagę na to, że są "makro-influencerzy, mający wielu odbiorców, ale także mikro-influencerzy. Zdaniem Kościoła katolickiego każdy chrześcijanin jest mikro-influencerem.

Co ważne, każdy chrześcijanin powinien być świadom swojego potencjalnego wpływania na innych, niezależnie od liczby osób, które go obserwują

Jest tam też konkluzja, że świat mediów społecznościowych sprawia, że ludzie są "zawsze podłączeni", a to niesie ryzyko "utraty zdolności myślenia w sposób głęboki i ukierunkowany".

Zaznacza się w nim, że "w środowiskach edukacyjnych i pracowniczych, podobnie, jak w rodzinach i wspólnotach, rośnie potrzeba odłączenia się od urządzeń cyfrowych". Cisza ta została porównana do "cyfrowego detoksu".

Watykan zaniepokojony dzieleniem

"Powodują oni nie tylko podziały we wspólnocie, ale autoryzują i upoważniają także innych do promowania podobnych przekazów" - ostrzegła dykasteria, pisząc o "wielkich szkodach", jakie może to spowodować.