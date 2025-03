Były Komendant Główny Policji Zbigniew M. aresztowany. Zarzuty dotyczą przestępstw gospodarczych

A jak prokuratura w Radomiu w 2020r postawiła mi zarzuty i zostałem uniewinniony i oczyszczony z nich przez Sąd to w takiej sytuacji tez moge zlozyc zawiadomienie na tych prokuratorów/a za to co zrobiono?czy po zawiadomieniu staneli by przed Sądem? bo przeciez teraz jestem pokrzywdzonym przez to co sie wydarzyło to nie ulega żadnej watpliwosci!!!!!!