Były prezes Węglokoksu o zarobkach górników. "Paranoja"

Zaznaczył, że "ostatnie lata były szczytowym przykładem paranoi", gdyż spadła produkcja węgla kamiennego. Wskazał, że zamykanie części kopalń powinno spowodować zwiększenie wydajności i efektywności, ale tak się nie stało i wydajność spada. - To jest sytuacja, która praktycznie uniemożliwia jakiekolwiek opłacalne wydobycie węgla. A płace wzrosły radykalnie! - podkreślił.

Zwrócił też uwagę na dotacje z budżetu państwa. Przypomniał, że Polska Grupa Górnicza potrzebuje dotacji w wysokości 6 mld zł. Wskazał, że nie wiem, czy polskie społeczeństwo zaakceptuje coroczne wypłaty z budżetu państwa. Inną kwestią, na jaką zwrócił uwagę, jest to, że nie wiadomo, czy Komisja Europejska da zgodę i notyfikuje taką pomoc publiczną.

"Należy płacić za robotę"

Ostatnio w podobnym tonie wypowiadał się także wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Adam Rozmus . Wskazał, że liczy pod tym względem na zrozumienie strony społecznej, która prowadzi z zarządem spółki spór zbiorowy na tle płacowym. Zasygnalizował, że wynik finansowy JSW za 2024 r. będzie zdecydowanie na innym poziomie niż w 2023 r. Jego zdaniem należy wrócić w górnictwie do płacenia za robotę.

Adam Rozmus wskazał, że pod względem wydajności praktycznie wszystkie kopalnie w Polsce są na podobnym poziomie (za wyjątkiem Bogdanki), co wynika z zaszłości geologicznych i wcześniej prowadzonej eksploatacji z trudnych warunków. Zastrzegł jednocześnie, że nie można tu porównywać możliwości w Polsce z kopalniami w Australii czy Stanach Zjednoczonych. - Natomiast z mojego punktu widzenia największy i najtrudniejszy problem do rozwiązania to są kwestie płacowe - zaakcentował wiceszef JSW.