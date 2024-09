Cała Polska na czerwono. Susza nie odpuszcza

Piątek będzie słoneczny i upalny. Najchłodniej – od 24 st. C – na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich. Na pozostałych obszarach około 30 st. C. W dzień wiatr na ogół umiarkowany, choć okresowo porywisty, z kierunków południowo-wschodnich.

Upały nie ustępują

W nocy z piątku na sobotę temperatura na krańcach południowo-wschodnich 13 st. C, na pozostałym obszarze od 16 do 18 st. C, lokalnie na Wybrzeżu nawet do 19 st. C. Wiatr słaby z kierunków południowo-wschodnich.