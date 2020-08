CBOS odpadł z przetargu na wykonanie badań dla rządu. "Pracownik nie dołączył dokumentów"

Sprawę opisuje czwartkowa "Rzeczpospolita". Jak przypomina, Kancelaria Premiera przed wakacjami ogłosiła publiczny przetarg na "wykonanie badań społecznych" na potrzeby rządu . Zamówienie podzielono na trzy części. Pierwsze miało objąć co najmniej tysiąc Polaków, drugie szacowano na 600 wywiadów i trzecie na 9 wywiadów. Zamawiający nie zakreślił tematów sondażu, a postawił wymóg badania na grupie reprezentatywnej oraz szybki termin realizacji i przekazania raportu z każdego z badań np. w przypadku największego zlecenia do dwóch tygodni.

Wpłynęło w zależności od części od sześciu do ośmiu ofert, w tym m.in. od największych firm zajmujących się sondażami: Kantar, IPSOS, ARC Rynek i Opinia. Ofertę złożyło także państwowe Centrum Badania Opinii Społecznej do pierwszego i trzeciego zamówienia. I ta została odrzucona.

Niektórzy jednak szukają drugiego dna. - Nie dołączyli dokumentów? Trudno w to uwierzyć. Może CBOS tak chce bronić swej niezależności, by nie czyniono mu zarzutów, że pracuje dla rządu – zastanawia się jeden z byłych członków Rady CBOS w rozmowie z "Rz".

CBOS zostało założone w 1982 r., sondażownię finansuje budżet państwa, a nadzór nad nią sprawuje premier. W 1997 r. Sejm nadał CBOS status niezależnej fundacji i powierzył zadanie prowadzenia badań społecznych na użytek publiczny, których rocznie wykonuje od 160 do 200, m.in. na temat tego, co sądzą Polacy o demokracji w Polsce i czy prawidłowo przebiegały wybory prezydenckie. Tradycją są badania zaufania do polityków i stosunek Polaków do rządu.