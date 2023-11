Ceny cukru na świecie wystrzeliły. Tak drogo nie było od ponad dekady

Ceny cukru na rynkach światowych osiągnęły najwyższy poziom od 2011 roku, głównie z powodu spadku globalnej produkcji spowodowanego niezwykle suchą pogodą, która zniszczyła zbiory w Indiach i Tajlandii. Te dwa kraje są drugim i trzecim co do wielkości eksporterem cukru na świecie, a ich problemy z produkcją cukru mają poważne konsekwencje dla krajów rozwijających się – informuje agencja AP.

Te kraje już borykają się z niedoborami podstawowych produktów, takich jak ryż, oraz zakazami handlu żywnością, które przyczyniły się do wzrostu inflacji – czytamy w AP.

El Nino uderza w uprawy na świecie

A to wszystko to przyczynia się do braku bezpieczeństwa żywnościowego z powodu połączonych skutków naturalnie występującego zjawiska klimatycznego El Nino, wojny na Ukrainie i słabszych walut. Bogatsze kraje zachodnie mogą wchłonąć wyższe koszty, ale biedniejsze kraje borykają się z trudnościami.