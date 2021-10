Ceny gazu. Polska chce unijnego dochodzenia ws. działań Gazpromu

DOŚĆ HIPOKRYZ... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Hipokryzja pisu i kościoła nie ma granic jak biorą pieniądze z Unii albo chcą śledztwa w sprawie gazu to wówczas Unia jest OK ale jak samemu trzeba wykazać się wartościami europejskimi i samemu trzeba się dostosować do unijnych standardów to wtedy drą mordę Polexit to albo albo, trzea się zdecydować czy z Unią czy bez Unii? A nie jak im pasuje to Unia a jak nie pasuje to polexit!