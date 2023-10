Ceny mieszkań się nie zatrzymują. W sierpniu kolejny skok

Anna 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Liczyłam na spadki, ale się już dwa razy przeliczyłam. Trwało to od początku pandemii. W lipcu wreszcie zaryzykowałam i kupiłam piękne poddasze w Szczecinie. Właściciel obniżył mi cenę z 9250zł/m2 do 8600zł/m2 - wysoki standard w CENTRUM! Mieszkanie cudo! W żadnym wypadku nie przypomina klitek z wydzielonymi ścianami. Tylko przestrzeń i wreszcie czuję, że żyję! Mimo, że jak na centrum to była świetna cena, to cały czas miałam wrażenie, że źle robię. Dziś myślę zupełnie inaczej i żałuję, że tak długo zwlekałam, bo cena w październiku podobnego poddasza w Szczecinie dochodzi już do 10 000zł/m2. Zatem nawet jak bym to teraz sprzedała, to i tak jestem do przodu. Pozdrawiam wszystkich którzy kupili przed podwyżkami!