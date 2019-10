Ceny mieszkań w Polsce rosną dwa razy szybciej niż średnio w UE. To się szybko nie zmieni

Eurostat opublikował dane na temat cen mieszkań w Europie. Opracowanie dotyczy drugiego kwartału 2019 roku. Ze statystyk wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce wzrosły one przeciętnie o 8 proc. To dwukrotnie szybszy wzrost niż średnia w UE.

- Warto jednak dodać, że u nas sytuacja jest zbliżona do tego co dzieje się u naszych południowych sąsiadów Czechów i Słowaków. Największe wzrosty o 14 proc. odnotowano natomiast na Węgrzech - komentuje dane Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Dla osób kupujących mieszkania to niewielkie pocieszenie. Oznacza to bowiem, że mieszkanie, które w 2013 roku chodziło po np. 300 tys. zł, dziś kosztuje około 372 tys. zł. A to tylko średnia, bo są miasta, w których podwyżki cen są znacznie większe.