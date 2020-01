Ceny paliw. Konflikt na linii Iran - USA wywinduje poziom cen. Przedstawiamy możliwe scenariusze

Zdaniem ekspertów sytuacja jest bardzo dynamiczna i nie sposób jest obecnie przewidzieć to, jak w najbliższej przyszłości zareaguje na nią rynki światowe i jak potencjalnie może to wpłynąć na ceny paliw. Już kilka godzin po atakach rakietowych na bazy USA w Iraku dokonane przez Iran - ceny za baryłkę tej ropy zareagowały wzrostem z poziomu 68,3 na 71 dolarów. W przeliczeniu na litrze daje to 6,5 grosza. Ceny paliw nie urosły więc w stopniu, który mógłby w znaczącym stopniu mógłby uprzykrzyć życie kierowcom.

Komentatorzy pozostają jednocześnie zgodni co do tego, że obecna sytuacja na Bliskich Wschodzie nie ma prawa wywrócić do góry nogami cen paliw, ponieważ na globalne tendencje wpłynąć mógłby jedynie przewlekły konflikt. Kierowcy żyją tym samym w nadziei, że obie jego strony nie będą w dłuższej perspektywie dążyły do eskalacji napięcia i zaostrzenia działań o charakterze zbrojnym.