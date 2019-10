Ceny paliw. Na stacjach wciąż płacimy poniżej 5 zł za litr

- Aktualnie średnio za litr benzyny Pb95 płacimy 4,94 PLN. Średnia krajowa cen oleju napędowego kształtuje się na poziomie 4,96 PLN/l. Autogaz z kolei potaniał 2 gr./l do 1,98 PLN/l. To właśnie kierowcy tankujący LPG mają najwięcej powodów do zadowolenia. Autogaz bowiem jest nie tylko 60 proc. tańszy niż litr benzyny czy diesla, ale aż 20% (50 gr./l) tańszy niż przed rokiem – czytamy w piątkowym komentarzu.