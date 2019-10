Ceny prądu. Dworczyk zapewnia, w 2020 r. nie będzie drastycznego wzrostu

Jak dodaje, oczywiście istnieje problem wzrostu cen prądu w Europie, co jest związane z polityką klimatyczną. - Polityką, która nie jest korzystna dla Polski, a różne regulacje były przyjęte w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, która zgodziła się na niekorzystne rozwiązania dla Polski. Ale my jesteśmy zdeterminowani do tego, aby ceny prądu nie wrastały - zapewnił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.