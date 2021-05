Ceny w Polsce mocno rosną, ale nie najmocniej. Zobacz najnowsze dane

BERLINER 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Berlin - NIE BYŁOBY tu ANI JEDNEGO POLAKA - Ludzi do pracy nie brakuje ale Niemiec i imigrant też nie jest taki głupi jak nie dostanie - 20 - 25 Euro to nie pójdzie do pracy bo się nie opłaca i nie będzie robił po 12 godzin, soboty, niedziele - Polacy pracują, od obowiązującą stawki 9,50 Euro brutto nadrabiając na czarno po 12 godzin, soboty, niedziele - Jakby tu Polacy mogli by tylko pracować po 8 - 9 godzin i za wszystko płacić, godnie żyć - 2 - 3 Miesiące i nie ma ani jednego Polaka - ILE BY ZAROBIŁ - Najwyżej 1 800 - 2 000 Euro - ILE BY ZOSTAŁO - Podatek 500 - 600 Euro - Za mieszkanie 550 - 650 Euro - Gaz, prąd, telefon 100 - 150 Euro - Wyżywienie, papierosy 300 - 350 Euro - Bilet miesięczny 86 - 107 Euro