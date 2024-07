Chiny podjęły niespodziewaną decyzję. Chcą pobudzić gospodarkę

Chiny niespodziewanie obniżył niektóre stopy procentowe. Ludowy Bank Chin (PBoC) ogłosił w poniedziałek obniżkę siedmiodniowej stopy repo o 10 punktów bazowych, z 1,8 proc. do 1,7 proc. To pierwsza taka decyzja od niemal roku. Równocześnie bank centralny zredukował jednoroczną podstawową stopę kredytową (LPR) z 3,45 proc. do 3,35 proc., a pięcioletnią LPR z 3,95 proc. do 3,85 proc. Decyzje te zaskoczyły rynki finansowe, które nie spodziewały się tak szybkich działań ze strony władz monetarnych.